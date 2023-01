(Ari Dias/AEN)

O Ministério Público do Paraná realiza até o dia 8 de janeiro a Operação Litoral 2023, iniciativa voltada à preservação de direitos dos cidadãos durante as férias de verão nas praias paranaenses.



O trabalho é dirigido à atuação ministerial nos Juizados Especiais, em questões relacionadas à poluição sonora, perturbação de sossego ou uso de drogas, entre outros ilícitos de menor potencial ofensivo.



O MPPR designa um grupo específico de promotores de Justiça que atuam em postos fixos nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.