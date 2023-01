Cemitério Municipal de Curitiba (Crédito: Arquivo Bem Paraná/Franklin de Freitas)

O Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba, foi palco de um homicídio na noite dessa quinta-feira (dia 12). Uma mulher de 27 anos foi morta no Serviço Funerário do cemitério, enquanto fazia a liberação de um corpo. Ela foi atingida com um tiro na cabeça.

Clique aqui para ler a história no Plantão de Polícia.