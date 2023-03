Redes Sociais

Morreu no domingo (26) Josiane Gomes Ovsiany Fuchs, 32 anos, após cair de uma cachoeira em um lago na localidade conhecida como Salto dos Macacos, na Estrada do Itupava, em Morretes, no Litoral do Paraná. Ela era moradora de Curitiba e estava com o marido na cachoeira.

A operação de busca e resgate do corpo durou mais de oito horas e envolveu o Corpo de Bombeiros e do Corpo de Socorro em Montanhas (Cosmo). Por causa das condições climáticas, não foi possível utilizar as aeronaves do BPBatalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa) para auxiliar, o que complicou o resgate. A notificação foi feita às 14 horas de domingo e o corpo resgatado somente na madrugada desta segunda (27). Segundo os bombeiros, a vítima teve traumatismo craniano ao bater a cabeça na queda.

O marido da vítima, em estado de choque, desceu a trilha com um grupo socorristas e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte precoce de Josiane.