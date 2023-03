Arquivo GMA

Uma mulher deu entrada no Hospital Municipal de Araucária (HMA), às 20h30 de segunda-feira (13), ferida gravemente a golpes de machado. A equipe de Saúde do Hospital Municipal, fez contato com a Guarda Municipal que deslocou uma viatura até o HMA.

