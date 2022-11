Reprodução/MPPR

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, condenou por homicídio duplamente qualificado uma mulher que, junto com o marido – já condenado pelo mesmo crime –, matou uma empresária que tinha sido cúmplice do casal no roubo de um cofre. Os dois crimes (assalto e homicídio) ocorreram em 17 de dezembro de 2020.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Paraná, oferecida pela 10ª Promotoria de Justiça da comarca, a vítima desapareceu naquele dia, e as investigações da Polícia identificaram que ela havia entrado no carro do casal denunciado. As apurações concluíram que os dois mataram a empresária com o objetivo de assegurar a impunidade em relação ao roubo que os três tinham feito na manhã do mesmo dia – o cofre seria de um parente da vítima. Após o homicídio, a dupla escondeu o cadáver na zona rural do município.

O Conselho de Sentença acatou todas as teses apresentadas pelo MPPR, considerando as qualificadoras de crime cometido à traição e para assegurar a impunidade de outro crime e também o delito de ocultação de cadáver. A ré recebeu pena de 20 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Ela está presa preventivamente e não poderá recorrer em liberdade. O marido – e cúmplice – julgado em fevereiro, recebeu pena de 20 anos e 2 meses de reclusão.