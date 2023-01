Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, por sequestrar a ex-companheira, de 40, e a filha da mulher, de 8, no dia 31 de dezembro, em Matinhos, no Litoral do Estado. A captura aconteceu após investigações dos policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná, nesta quinta-feira (5), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI