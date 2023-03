BPMOA

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) resgatou na tarde deste domingo (19) na Trilha do Salto dos Macacos, em Morretes, no Litoral do Paraná, uma mulher de 33 anos. Ela foi picada por um cobra e não conseguiu fazer o caminho de volta, motivo pelo qual o BPMOA e o Corpo de Bombeiros optara pelo uso da aeronave para retirada do local e atendimento médico.

A vítima foi retirada da trilha içada com o uso de cordas, na técnica denominada “McGuire”. Após a ação, foi encaminhada ao Hospital Regional de Paranaguá.