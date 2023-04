Receita Federal

Uma mulher foi presa na manhã desta terça (4) na Ponte Internacional da Amizade, na fronteira entre Brasil e Paraguai, com oito armas turcas e 16 carregadores todos amarrados junto ao corpo. Ela disse que é de Curitiba e que receberia R$ 3 mil para trazer as armas de Cidade do Leste, no Paraguai, para Foz do Iguaçu, no Paraná.

Fotos: Receita Federal

Segundo informações da Receita Federal, ela chamou a atenção da Guarda Nacional porque andava de forma “estranha”. Indagada, ela disse que tinha feito uma cirurgia há poucos dias.

As armas e carregadores estavam amarrados junto ao corpo da mulher e embrulhados com um plástico amarelo e cinto preto.



Ela foi presa em flagrante por tráfico internacional de armas e encaminhada à Polícia Federal de Foz do Iguaçu. De acordo com a polícia, ela já tinha uma passagem pela polícia por tráfico de drogas.