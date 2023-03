(Fábio DIas/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher em flagrante por agredir animais, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 1º de março, no local 55 cães foram resgatados.

