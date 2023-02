Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fábio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente uma mulher, de 33 anos, suspeita de envolvimento em uma organização criminosa responsável por aplicar o golpe do bilhete premiado, em Arapongas, região Norte do Estado. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (3), em Camboriú, Santa Catarina. Estima-se que o prejuízo da vítima tenha sido R$ 60 mil.

