(Reprodução/ Facebook)

O que era para ser um dia de folia e alegria em Santo Antônio do Caiúa, município no noroeste do Paraná, teve um desfecho criminosamente trágico. Tudo por causa de um desentendimento durante uma festa de carnaval em uma avenida da cidade, numa situaçãou que terminou com uma mulher de 48 anos falecendo após ser atingida por um soco no pescoço.

A vítima, identificada como Rosangela Frauches Veronezi, estaria na festa com um grupo de amigos quando o agressor, Cícelo Luiz de Oliveira, a golpeou na garganta.

Rosangela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas faleceu ontem. Já o agressor fugiu do local do crime em meio a multidão, mas já foi localizado. Ele prestou depoimento à Polícia Civil e disse que queria dar um soco no ombro da vítima, e não em seu pescoço.

Pessoas que estavam no local indicaram que Rosangela e Cícero não se conheciam. Ela trabalhava como agente comunitária na Prefeitura de Terra Rica e será sepultada hoje no município.