Foto: Elza Fiúza/ABr-arquivo

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta na manhã deste domingo (9 de abril) no apartamento onde morava, no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná, ela teria sido estrangulada com um cabo de carregador de celular e o seu ex-companheiro, de 38 anos, seria o principal suspeito do crime.

A situação foi descoberta após o homem acionar a Polícia Militar. Ele apresentava dois ferimentos por faca no peito quando foi encontrado, enquanto a mulher foi enforcada por alguém que utilizou um cabo USB para fechar um nó na parte de trás da cabeça da vítima. Ela também tomou duas facadas no peito, provavelmente depois de já estar morta, uma vez que os ferimentos não causaram sangramento.

Abordado na cena do crime por policiais que atenderam a ocorrência, o ex-namorado e agora suspeito disse que não se lembrava de nada e que estaria dormindo no momento da morte da mulher. Ele negou ter assassinado ela, com quem manteve relacionamento por cerca de um ano, mas há a suspeita e evidências que apontam para a possibilidade de ele ter tentado fazer com que a situação parecesse um suicídio para se livrar do crime cometido.

O caso agora é investigado pela Delegacia da Mulher. O homem esfaqueado, por sua vez, está internado no Hospital Cajuru, sob escolta policial, uma vez que ele foi preso em flagrante.