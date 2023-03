Marcelo Limoeiro / PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) prenderam uma mulher em flagrante por aplicar golpe do pix, na Ilha do Mel, no Litoral do Estado. A ação aconteceu na segunda-feira (13), no mesmo município. O prejuízo é superior a R$ 20 mil.

