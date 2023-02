Reprodução/MPPR

O Ministério Público do Paraná (MPPR), em Ponta Grossa, denunciou por homicídio triplamente qualificado uma mulher investigada por ter matado a própria mãe com golpes de faca. O crime ocorreu no apartamento em que a ré residia com a vítima, tendo a denunciada desferido diversos golpes de faca contra sua mãe, causando-lhe a morte.

