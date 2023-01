Cassiano Rosário

Mulheres, estudantes de escolas públicas, residentes em Curitiba e jovens com menos de 18 anos são maioria entre os aprovados no Vestibular 2023 da UFPR. O resultado foi divulgado na tarde desta sexta-feira (13/01) e comemorado com banho de lama no campus Agrárias da UFPR, em Curitiba – o primeiro depois de dois anos de restrições por causa da pandemia de Covid-19.

Foram aprovados 4.410 candidatos, de um total de 35.094 inscritos. Destes, 2.771 (62,83%) inscreveram-se para a ampla concorrência e 1637 (37,12%) foram aprovados por algum tipo de cota (estudantes de escolas públicas e subcotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência). Catorze candidatos foram selecionados para as vagas suplementares ofertadas para pessoas com deficiência.

O resultado do vestibular foi homologado às 14 horas, pela vice-reitora Graciela Bolzón de Muniz. Em seguida, centenas de calouros e calouras mergulharam na piscina de lama, numa festa compartilhada com familiares, amigos e professores.

Os novos calouros comemoraram no tradicional banho de lama da festa dos aprovados no vestibular da UFPR.

Primeira colocada

Logo em seguida o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, telefonou para a caloura que obteve o primeiro lugar geral no Vestibular 2023. Moradora de Florianópolis, Sayaka Tobouti Batistela foi aprovada para o curso de Medicina com nota 927.174. Todos os cinco primeiros colocados são calouros do curso de Medicina/Curitiba.

“Parabéns a você e à sua família. Vai ser um privilégio ter você na UFPR”, disse o reitor. Surpresa e emocionada com a notícia, Sayaka contou que 2022 foi o seu terceiro ano de cursinho. “Eu agradeço todo o apoio que recebi e digo para as pessoas que sempre continuem, nunca desistam”.

Para o reitor Ricardo Marcelo, a divulgação do resultado do vestibular é um dos momentos mais felizes na vida da universidade. “É quando a universidade se renova e acolhe os calouros e calouras para uma formação de excelência. Este ano é particularmente especial porque é um momento de retomada, tanto do banho de lama quanto do calendário acadêmico normalizado, depois de dois anos de pandemia”, afirmou.

No palco montado para a festa, os calouros também foram recepcionados pelos pró-reitores de Graduação, Júlio Gomes, e de Assuntos Acadêmicos, Maria Rita de Assis César, e pelo coordenador geral do Núcleo de Concursos da UFPR, José Carlos Eidam.

Além da piscina de lama, o evento contou com barracas de inúmeros cursos da UFPR, com informações para os calouros, e apresentação de baterias dos cursos.

Registro acadêmico

Os aprovados no vestibular 2023 devem agora ficar atentos ao prazo para registro acadêmico: de 17 de janeiro até as 17 horas de 19 de janeiro. Nesse período, os calouros devem acessar o site do Núcleo de Concursos da UFPR (nc.ufpr.br) e enviar os documentos listados no item 10 do Guia do Candidato.

A primeira chamada complementar do vestibular 2023 está prevista para o dia 8 de fevereiro.

O início das aulas do primeiro semestre letivo de 2023 será no dia 20 de março, exceto para o curso de Medicina, que inicia o primeiro semestre de 2023 no dia 12 de junho.

PERFIL DOS APROVADOS

Total de inscritos no vestibular 2023: 35.094 (6,2% mais que no vestibular 2022)

Candidatos que fizeram a prova da primeira fase: 31.161

Candidatos que fizeram a prova da segunda fase: 8.483

Total de aprovados:

4410, em 124 cursos, dos quais 2771 (62,83%) na concorrência geral e 1637 (37,12%) por cotas para estudantes de escola pública, com subcotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Ensino médio

Cursaram em escola pública – 2476 (56,15%)

Cursaram em escola particular – 1934 (43,85%)

52,43% dos aprovados concluíram o ensino médio em 2022.

Cursinho

60,68% dos aprovados informaram não ter feito cursinho-pré-vestibular

39,32% fizeram pelo menos um semestre de cursinho

Vestibulares anteriores

61,03% dos aprovados nunca haviam prestado vestibular antes

38,97% já haviam prestado vestibular pelo menos uma vez antes

Estado de residência dos aprovados:

Paraná – 3956 (89,71%)

Outros estados – 454 (10,29%). Os estados com mais aprovados depois do Paraná são, pela ordem: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Cidade de residência dos aprovados:

Curitiba – 2213 (50,18%)

Outros municípios da Região Metropolitana de Curitiba: 896 (20,32%)

Municípios do interior do Paraná: 847 (19,21%)

Municípios fora do Paraná: 454 (10,29%)

Idade dos aprovados

Menos de 18 anos – 58,65% (21,68% do total de aprovados farão 18 anos em 2023)

De 18 a 22 anos – 25,73%

Mais de 22 anos – 15,62%