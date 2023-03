Elas estão em cargos de chefia em diversos departamentos (Andre Wormsbecker)

Mais de 21 mil mulheres trabalham na Prefeitura de Curitiba. Elas representam quase 80% do total de servidores, considerando o contingente de 26.561 pessoas ou CPF. Parte dos servidores tem duas matrículas, como professores (Docência I e II), médicos e outros profissionais da área de saúde. Considerando o total de matrículas, 23.143 pertencem a mulheres.



Entre os servidores públicos do Paraná na ativa, as mulheres também ocupam o maior número de vagas na administração pública. Atualmente são 62.702 servidoras atuando nas secretarias de Estado e autarquias, o que representa 60% do total. A maior parte dessas mulheres está na faixa dos 36 a 50 anos (48%) e já atua como servidora pública há mais de 10 anos. O maior quadro de servidoras está na Educação, com 68% de servidores do sexo feminino, sendo que 48% são professoras. Na sequência, em quantidade, a presença feminina é significativa na Saúde e na Polícia Militar.



As mulheres da Prefeitura de Curitiba têm papel importante na gestão dos programas do Município. Atualmente 2.743 ocupam cargos de gerenciamento de equipes ou assessoramento técnico de projetos. Elas representam 60% dos profissionais que ocupam essas funções.



Dentre elas estão as nove secretárias municipais e presidentes de autarquias e fundações, as dez superintendentes, as 61 diretoras, coordenadoras e assessoras das diversas áreas, além das três administradoras regionais.

Hoje

Prefeitura lança Plano Municipal de Política para as Mulheres

Dentro das comemorações de Curitiba pelo Dia Internacional da Mulher, o prefeito Rafael Greca lança, lança, hoje, às 11h, o Plano Municipal de Política para as Mulheres e assina a autorização de serviço para início da construção de 108 casas na Vila Divino, no Atuba, que terá priorizada a titularidade dos contratos para as mulheres.



Com vigência de 2023 a 2026, o Plano Municipal de Política para as Mulheres é um trabalho conjunto de vários órgãos do município com a participação da sociedade civil organizada, cujas demandas e necessidades foram averiguadas via consulta pública.



Já as moradias da Vila Divino, no Atuba, serão destinadas a famílias que vivem hoje em situação precária, dentro de uma área de preservação ambiental.