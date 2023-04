Sandra Lima

A Prefeitura de Curitiba e a Sanepar promoveram, ontem, o primeiro curso gratuito de Encanador, que faz parte do programa Liceu de Ofícios da Fundação de Ação Social (FAS). A aula aconteceu na Rua da Cidadania Tatuquara, durante todo o dia, e contou com uma turma predominantemente feminina. Dos 18 inscritos, 11 eram mulheres.



Com uma carga horária de oito horas, o curso foi ministrado pelo técnico em edificações Emerson Luiz Afonso.



Apesar de ser uma profissão predominantemente masculina, Afonso explica que o curso de encanador tem sido muito procurado por mulheres.



Ele ensinou sobre instalação e manutenção da ligação intradomiciliar à rede de esgoto, além da identificação de vazamentos em residências.



Todas as inscritas no novo curso de Encanador fizeram parte de outro curso, o de Maridas de Aluguel, promovido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Vovô Vitorino, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social na Regional Tatuquara.



Lúcia da Costa, 53 anos, é uma delas. A ex-auxiliar de cozinha decidiu fazer o curso de Encanador para aprender e ampliar o trabalho que já desenvolve na nova profissão.



“Faço pequenos reparos, reformas e pinturas e vejo que muitas casas têm problemas com encanamentos. Nada como aprender com um profissional”, disse Lúcia.



Desde que começou a trabalhar como ‘marida’ de aluguel, há um ano e meio, ela conquistou uma grande clientela. “Tenho tanto trabalho que já nem posso mais divulgar, pois não consigo atender a todos”, disse.



Casada e mãe de dois filhos adultos, Lúcia percebeu que muitas mulheres estão aderindo à profissão de encanador. “Todas as 20 colegas que fizeram o curso comigo estão trabalhando na área. Muita gente prefere mulher porque somos mais caprichosas”, comentou.



Para conseguir trabalho, elas participam de um app, além de fazerem atendimentos a partir de indicações.



Programação

Além do curso de Encanador, o programa Liceu de Ofícios oferece neste mês outros 19 cursos, totalizando 1.481 vagas, sendo 717 restritas às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social atendidas pela FAS.



Os demais foram abertos à comunidade e incluem opções como Autoconhecimento, Auxiliar Administrativo, Comunicação Eficaz, Empreendedorismo Criativo, Excel Intermediário, Informática Básica, Marketing Pessoal, Projeto de Vida Pessoal e Profissional, entre outros. Os cursos são desenvolvidos em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



As inscrições podem ser feitas pelo Portal Aprendere e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3250-7475.