Divulgação/PMFRG

Com aproximadamente 35 mil inscritos, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande promove no próximo dia 2 de abril (domingo), o maior concurso público de sua história. São 324 vagas para diversas áreas com destaque para a educação, saúde e segurança.

Por causa do grande número de inscrições, a organização precisou recorrer a locais fora do município para a realização das provas. Nesse caso, a comissão solicita que os candidatos acompanhem atentamente as informações sobre os locais de provas para evitar transtornos.

Após as provas do dia 2, os candidatos devem ficar atentos para a homologação que será divulgada no dia 24 de maio para os cargos sem a segunda fase. A classificação final e a homologação será divulgada no dia 6 de julho, para os cargos que têm segunda fase.

Na área da segurança, a procura por vagas para guarda municipal está entre as mais disputadas com salário de R$ 4.082,15.

Para o melhor acompanhamento das etapas do concurso, os candidatos podem acompanhar pelos links oficiais https://www.institutounifil.com.br/concurso/122 e para a Guarda Municipal https://www.institutounifil.com.br/concurso/123.