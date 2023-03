Foto: Reprodução/Shutterstock

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, realizou nesta sexta-feira (24 de março) a distribuição de raquetes para matar mosquitos. Segundo a assessoria da administração municipal, a iniciativa seria uma “estratégia complementar de combate à dengue” – quatro pessoas da cidade faleceram por causa da doença no atual ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022, sendo que três dessas ocorrências foram registradas só no último mês.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, a entrega seria “um momento para reforçar aos moradores os principais cuidados básicos de prevenção: limpeza para evitar os criadouros do mosquito”. Ao todo, 1,2 mil raquetes foram doadas à cidade pela Câmara de Comércio e Assistência Internacional de Paraguai e China.

Desde o último dia 27, inclusive, Foz do Iguaçu está em estado de emergência por causa da dengue. Quase 17 mil casos da doença já foram notificados nos últimos meses e o problema é mais grave na região leste da cidade, onde a Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade distribuiu as raquetes para lideranças comunitárias.