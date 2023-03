Nesta quarta-feira (29), quando se comemora o aniversário de 330 anos de fundação da capital paranaense, a data abriga outro marco importante: o artista curitibano Poty Lazzarotto (1924-1998) completaria 99 anos. Desenhista e muralista de renome nacional e uma das grandes expressões da arte, Poty deixou um mural sobre a história do saneamento, mantido pela Sanepar na parede externa da casa de bombas do Reservatório Cajuru, conhecido como a Caixa-d’Água do Alto da XV, na Praça das Nações, em Curitiba.

O painel, sobre azulejo branco, reproduz figuras coloridas que contam a evolução do sistema de abastecimento de água da Capital. Com 23 metros de comprimento e três de altura, a obra é formada por 1.344 azulejos. Na composição, figuram um índio à beira do rio, uma mulher carregando uma lata d’água na cabeça, a construção de um poço, as tubulações do primeiro sistema de abastecimento de água, nos Mananciais da Serra, os pipeiros que distribuíam água para a população, até o sistema atual, com água encanada.

Inaugurado em 4 de abril de 1996 o mural também é uma homenagem da Sanepar à Curitiba, terra natal de Poty. Napoleon Potyguara Lazzarotto, foi desenhista, muralista, ilustrador, gravurista, ceramista e deixou imagens em livros, jornais e catálogos. Tem murais espalhados em diversos pontos do Brasil e do Exterior, como em Portugal, França e Alemanha. Em Curitiba, foram catalogados 43 murais em locais públicos.

O acervo do artista está guardado do Museu Oscar Niemeyer, que conta com uma exposição sobre ele. “Poty, Entre Dois Mundos”, em cartaz na Torre do Olho do MON e reúne 130 obras. É um recorte da maior coleção já doada à instituição, com aproximadamente 4,5 mil obras.