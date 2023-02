Diego Wladyka/Colégio Positivo

Ao idealizar a reforma dos muros de uma de suas unidades na capital paranaense, o Colégio Positivo decidiu aliar literatura com arte, com a criação do projeto “Além dos Muros da Escola”. Por meio de uma pintura especial, o muro da unidade Ângelo Sampaio foi transformado em uma biblioteca digital a céu aberto, que oferece obras literárias via código QR code ilustrado nos muros e pode ser aproveitada também pela comunidade externa.

O espaço conta com títulos de diversos tipos de literatura, desde grandes autores clássicos até nomes contemporâneos e de vários componentes curriculares presentes na vida dos estudantes, além de material extra produzido pelos professores, como podcasts e análises das obras. “Há também espaço para livros infanto-juvenis que foram indicados pelos próprios estudantes por meio de um levantamento realizado pelo colégio”, revela o assessor de Literatura e Arte do Ensino Médio do Colégio Positivo, Rodrigo Wieler.

A responsável pela obra de arte nos muros é a Mucha Tinta Produções Culturais, produtora artística e cultural contemporânea, fundada em 2007, que reúne uma diversificada equipe de talentos e jovens profissionais, designers, desenhistas e ilustradores. O projeto foi conduzido pela designer gráfica e fundadora da produtora, Giusy de Luca, e realizado pelo artista Deagostine Murilo Pereira, conhecido no meio artístico como Seth, que trabalha com grafite desde 2009 e que, além de murais em todo o Brasil, já levou sua arte também para a Itália, Inglaterra e Alemanha.

Para Giusy, produzir obras em grande escala para um centro educacional tem muito a ver com um dos objetivos da Mucha Tinta, que é justamente unir arte e educação. “As imagens do artista Seth também traduzem os objetivos da instituição, pois falam da importância da leitura e do conhecimento não só para os estudantes, mas também para a população de maneira geral. Colocar obras de arte em tamanho gigante, que transmitem uma mensagem positiva para quem passa por elas todos os dias, é satisfatório”, conta.

Os muros apresentam livros indicados por professores do Colégio Positivo, com destaque para títulos da literatura brasileira que frequentemente são abordados nos vestibulares, como “Dom Casmurro”, “Os Sertões” e “Macunaíma”, e também conta com obras indicadas pelos alunos, como “Harry Potter”, “O Pequeno Príncipe” e “Percy Jackson”.

Além disso, uma parte do muro é dedicada exclusivamente para uma seção com as obras de leitura obrigatória para a realização do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), oferecendo aos vestibulandos alguns títulos recomendados em literatura, bem como outros materiais de apoio, conforme aponta Rodrigo. “O objetivo central do projeto é aliar a educação de qualidade fornecida pelo colégio com o interesse da comunidade externa, transformando os muros em prateleiras de livros que facilitem o acesso à leitura”, finaliza. Confira alguns dos livros indicados por professores e alunos no site do Colégio Positivo.