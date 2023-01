Divulgação/Paraná Esporte

O muro de escalada com tirolesa é uma das atividades mais procuradas pelas crianças no litoral paranaense. O projeto conta com um muro fixo no posto de Caiobá e um itinerante. Ele fica até o dia 8 de janeiro em Shangri-Lá, do dia 10 até o dia 22 na praia de Ipanema e, posteriormente, do dia 24 ao dia 29 em Praia de Leste. Para participar, o veranista precisar ter no mínimo 1,20m de altura e pesar até 80 quilos.



Ao longo de todo o projeto Verão Maior Paraná, os veranistas e moradores locais também podem acompanhar atrações diárias da caravana cultural, com o circo na areia, performances no trapézio, na lira, nos malabares, na dança ou nas oficinas recreativas.