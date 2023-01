Reprodução/Seec

Janeiro é período de férias escolares e os espaços culturais do Paraná estão repletos de atividades gratuitas para as crianças e também para adolescentes. As programações acontecem durante todo o mês no Museu Paranaense, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, Museu Oscar Niemeyer e também na Biblioteca Pública do Paraná.

Confira a agenda completa abaixo e organize sua visita:

MUSEU PARANAENSE (MUPA)

A programação de férias do MUPA inclui oficinas, ações educativas, observação de abelhas e contação de histórias, até o dia 22 deste mês. Todas as atividades propõem o estímulo à observação, criação e investigação com uma abordagem pedagógica a partir da programação em cartaz no museu. As ações vão ocorrer nos períodos da manhã e tarde. São destinadas para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, e todas contam com intérprete de Libras. Haverá também uma mesa-redonda voltada ao público adulto.

Ação educativa na exposição “ainda sempre ainda”

12, 14 e 19 de janeiro — Manhã: das 10h às 11h30 – Tarde: das 14h às 15h30. Classificação indicativa: a partir de 6 anos

A proposta para esta visita mediada e oficina é instigar os participantes a criarem novas palavras e significados a fim de propor um novo imaginário para pensar questões sociais, ecológicas e suscitar outras maneiras de pensar sobre o mundo. Essa atividade parte de questões levantadas na exposição “ainda sempre ainda”, individual da artista mineira Marilá Dardot. Os novos vocábulos propostos podem significar um desejo para o futuro ou um novo significado para uma palavra já existente, feitos a partir de recortes de revistas e jornais. Ao final da atividade, a palavra criada será incluída em um “Dicionário para os próximos 200 anos” construído durante a permanência da exposição no MUPA. Inscrições através do Sympla. A oficina de 14/01 (período da tarde) contará com intérprete de Libras.

Observação de abelhas

13 e 15 de janeiro — Manhã: das 10h às 12h – Tarde: das 13h às 15h. Classificação indicativa: a partir de 3 anos.

A oficina destinada aos pequenos é um convite a imergir no mundo das abelhas sem ferrão e nativas do território brasileiro. O MUPA possui em seu jardim quatro espécies de abelhas nativas (Jataí, Tubuna, Mandaçaia e Manduri). A atividade começa com uma contação de histórias sobre a vida das abelhas, que aborda o habitat desse inseto e conta como funciona o processo de polinização, bem como sua importância para o ciclo da cadeia alimentar e reprodutiva das plantas. Não é necessário inscrever-se previamente para participar.

Oficina “Ser Pesquisador, Ser Pesquisadora – Ephemera/Perpétua”

20 de janeiro — Manhã: das 10h às 11h30 – Tarde: das 14h às 15h30. Classificação indicativa: a partir de 6 anos.

A atividade “Ser Pesquisador, Ser Pesquisadora” está ligada à exposição Ephemera/Perpétua e é formada por uma visita mediada e atividade prática. Nela, os participantes são instigados pelas educadoras a pensar sobre o que são pesquisas científicas e a história do museu, e são convidados a fazer registros sobre sua visita e descobertas por meio de uma carta destinada a um visitante do futuro. Inscrições através do Sympla.

Mesa-redonda “Costurando narrativas”

21 de janeiro às 14h. Classificação indicativa: público adulto.

A exposição “Ante ecos e ocos”, inaugurada no Museu Paranaense em novembro do ano passado, é fruto de uma curadoria compartilhada de pesquisadores, artistas e educadores negros a partir do acervo afro-paranaense do MUPA. Essa atividade é a primeira ação estendida vinculada à exposição e destaca o grupo de mulheres por trás do conjunto de bordados presente na mostra. Não é necessário inscrever-se previamente para participar.

Contação de histórias com Samara Rosa

22 de janeiro das 10h às 11h. Classificação indicativa: livre.

Das profundezas do mar ao voo entre as nuvens, quantas histórias populares contadas no Brasil têm conexão com África? Histórias que serão contadas:

Kianda.

Como a tartaruga tem o casco remendado.

Samara Rosa é mestranda em Educação na UFPR, contadora de história, professora na rede pública de Curitiba e bonequeira (confecciona bonecas negras de pano com sua família), atuando também como pesquisadora no grupo Erêya. Em parceria com a Unicef gravou 10 episódios de podcast de contos afro-brasileiros no Deixa que Eu Conto Afro-Brasileiro. Não é necessário inscrever-se previamente para participar. Esta atividade contará com intérprete de Libras.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ (MAC-PR)

Sempre às quartas e quintas-feiras, a equipe do Setor Educativo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná oferece mediação e oficinas nas salas expositivas a partir da programação em cartaz do museu. A programação educativa é voltada para crianças e adolescentes, mas pessoas de qualquer idade podem participar. Para qualquer uma das ações, basta chegar nas salas 08 ou 09 do MAC no MON e procurar a equipe Educativa do Museu, identificada com jalecos e crachás. Não há necessidade de inscrição prévia em nenhuma das atividades. O MAC-PR está funcionando temporariamente nas salas 08 e 09 do Museu Oscar Niemeyer devido às reformas em sua sede original.

Todas as quartas-feiras, das 11h às 12h: visitas mediadas nas exposições do MAC.

Todas as quartas-feiras, das 14h às 16h30: oficinas educativas com base na programação em cartaz.

Todas as quintas-feiras, das 15h às 16h: conversa com o artista Hélio Leites na sala 08.

MUSEU OSCAR NIEMEYER (MON)

Entre os dias 24 e 27 de janeiro, o MON promove uma série de atividades para as crianças. As palavras imaginar, investigar, descobrir e compartilhar, inspiraram a programação especial de férias. Elas representam a essência das ações educativas que irão ocupar os espaços do museu com oficinas dirigidas, atividades em grupos, brincadeiras, dinâmicas e novas experiências que irão se conectar com o museu e as suas exposições.

As atividades vão ocupar diversos espaços do MON como o Olho, o Espaço de Oficinas e a área externa (gramado do Museu e Vão-livre), dando oportunidade a novas experiências individuais, sensoriais e coletivas. A programação é direcionada para crianças entre 7 e 10 anos que devem estar acompanhadas de um adulto. Para participar é necessário adquirir o ingresso de entrada do museu: R$ 30 e R$ 15 meia-entrada.

24/01 – terça-feira – IMAGINAR

10h30 às 11h30 – Imaginar o MON com pequenos passos (atividade destinada às crianças entre 2 e 4 anos completos).

Local: Espaço de Oficinas (subsolo).

Por meio de investigações e ações multissensoriais, o objetivo dessa atividade é proporcionar para os pequenos caminhantes um contato sensível com a arte, bem como com o espaço do museu. Nessa ação as crianças serão protagonistas das suas próprias experiências. Necessário fazer inscrição 15 minutos antes do horário da atividade. Sujeito à lotação.

13h30 às 17h (entrada permitida até 16h30).

Ateliê aberto de argila

Local: Espaço de Oficinas (subsolo).

Será possível criar uma escultura nova, pensar em algo que ninguém nunca fez? Ou ainda, você já imaginou como seria modelar de olhos fechados? Nesse ateliê aberto de argila o público é convidado a imaginar outras formas de criar. Não é preciso inscrição prévia, basta chegar ao local e participar. Sujeito a lotação de espaço. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Dança das Esculturas

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Prepare-se para movimentar o seu corpo. Imagine um movimento que você nunca fez antes. Imaginou? Não esqueça de compartilhar conosco. Neste dia vamos ocupar o Pátio das Esculturas de diferentes formas enquanto pensamos: As esculturas possuem movimento? Como nosso corpo se comporta no espaço? Necessário realizar inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Universo Coletivo

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Imagine que você está conhecendo um lugar completamente novo, em um novo universo. Como seriam os animais? Partindo de uma contação de história da cosmologia Senufo, a proposta será criar um novo animal para compor um universo coletivo por meio do desenho. Necessário inscrição meia hora antes do horário da atividade. Sujeito à lotação.

25/01 – quarta-feira – INVESTIGAR

13h30 às 17h (entrada permitida até 16h30)

Ateliê aberto de cores

Local: Espaço de Oficinas (subsolo)

Como seria fazer uma colagem sem cola e uma pintura sem tinta? Nessa oficina vamos provar que isso é possível! Utilizando cores, transparências e vidro vamos investigar as cores e criar composições que vão deixar o espaço de oficinas super colorido. Essa atividade não possui necessidade de inscrição prévia, basta chegar e participar. Sujeito à lotação de espaço. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Caça às sombras

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Já parou para investigar as sombras que estão à sua volta? Nessa atividade vamos caçar sombras e registrá-las em desenho. Para isso, escolhemos uma exposição repleta de sombras inusitadas: “Invisível e Indizível” do artista Jaume Plensa), em cartaz no Olho. Inscrição meia hora antes do horário da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Pintura com luz

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

A inspiração dessa vez será a exposição “Luz e Espaço”. Nessa atividade vamos usar o espaço e a luz como suporte e material para as nossas “pinturas de luz”. Registraremos isso tudo em fotografias, pela técnica conhecida como “Light Painting”. Venha investigar como os nossos movimentos podem criar diferentes tipos de traços. Inscrição meia hora antes do horário da atividade. Sujeito à lotação.

26/01 – quinta-feira – DESCOBRIR

10h30 às 11h30 – Descobrir o MON – com pequenos passos (atividade destinada às crianças entre 1 e 3 anos completos)

Local: Espaço de Oficinas (subsolo).

Por meio de investigações e ações multissensoriais, o objetivo dessa atividade é proporcionar para os pequenos caminhantes um contato sensível com a arte, bem como com o espaço do museu. Nessa ação as crianças serão protagonistas das suas próprias experiências. Necessário inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

13h30 às 17h (entrada permitida até 16h30)

Ateliê aberto de desenho

Local: Espaço de Oficinas.

Neste ateliê de desenho o visitante poderá experimentar diversas formas de desenhar (no vidro, com uma linha só ou de um jeito completamente inusitado). A partir de propostas criadas pelo Educativo, a oficina se tornará palco para descobertas e desafios. Não necessária inscrição prévia. Sujeito a lotação de espaço. É preciso comprar o ingresso para entrar no museu.

13h30 – Paisagens Costuradas

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Como você percebe a paisagem? A partir de uma expedição sensorial na área externa do MON, vamos expandir nossa capacidade de sentir a paisagem à nossa volta, além de coletar alguns vestígios materiais. Esses fragmentos do mundo com suas cores, formas e texturas vão ser colados ou costurados em outras imagens. Esta atividade está relacionada com a obra de Mariana Palma, artista da exposição “Afinidades-Elas”. Inscrição meia hora antes do horário da atividade. Sujeito à lotação.

15h30 – Expedição criativa, uma oficina ambulante

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Como ver com outros olhos um lugar que você já conhece? O que ainda não descobrimos no MON? Essas perguntas que guiarão nossa investigação pelo museu vão nos levar a lugares e sensações únicas, capazes de transformar nossa percepção do espaço. Necessária inscrição meia hora antes da atividade. Sujeito à lotação.

27/01 – sexta-feira – COMPARTILHAR

13h30 às 17h (entrada permitida até 16h30)

Ateliê aberto de monotipia

Local: Espaço de Oficinas

A monotipia é uma técnica na qual realizamos apenas uma cópia de cada desenho, geralmente feito com tinta. Nesse ateliê dará para aprender como fazer isso para depois compartilhar os vestígios do seu desenho com outras pessoas, resultando em produções com sobreposições de cores e traços. Sem inscrição prévia. Sujeito à lotação de espaço. Necessária aquisição de ingresso para entrar no museu.

13h30 – Pintura por um fio

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

Como pintar com um pincel de apenas um fio? Tendo como inspiração obras da artista Vera Martins, nas quais ela usa o que chama de “pincel chicote”, vamos criar nossos próprios pincéis e realizar uma pintura coletiva com muito movimento. Prepare-se para compartilhar uma grande pintura. Necessária inscrição meia hora antes. Sujeito à lotação.

15h30 – Soprando Cores

Ponto de encontro: Salão de Eventos.

As bolhas podem pintar? Nesta oficina, vamos unir duas coisas capazes de divertir qualquer um: bolhas de sabão e cores. Venha compartilhar essa curiosa experiência com a gente e descobrir novas formas de colorir.

Necessário inscrição meia hora antes. Sujeito à lotação.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ (BPP)

A Biblioteca Pública do Paraná abre sua programação cultural de 2023 com uma série de atrações gratuitas para o público infantil. Novas edições dos projetos Cine Pipoca e Gincana da Leitura são os destaques da agenda de janeiro, que ainda inclui sessões diárias de contação de histórias e oficinas de trabalhos manuais nas manhãs de sábado — promovidas ao ar livre, nas duas rampas de acesso ao prédio da BPP. Todas as atividades são gratuitas.

Gincana da Leitura

Tema desta edição: “Laboratório de Experimentos: Explorando Linguagens e Materialidades”

Inscrições de 2 a 10 de janeiro, pelo e-mail infantilbpp@bpp.pr.gov.br

Encontros nos dias 11, 18 e 25 de janeiro e 2 de fevereiro, às 14h

Faixa etária: 10 a 14 anos

Informações pelos telefones (41) 3221-4962 / 4980

Hora do Conto

Sessões diárias de contação de histórias, seguidas de atividades sobre os temas apresentados

De segunda a sexta, às 11h e 15h. Aos sábados, às 11h

*Não haverá contação de histórias na sessão das 15h dos dias 6, 13, 20 e 27

Seção Infantil

Cine Pipoca

Exibição de filmes com distribuição de pipoca para o público

Dia 6 — Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais (2005, dublado)

Dia 13 — Por Água Abaixo (2006, dublado)

Dia 20 — O Segredo dos Animais (2006, dublado)

Dia 27 — Frankenweenie (2012, dublado)

Às 14h30 no auditório

Atividades nas rampas da BPP

Dia 7 — Oficina de confecção de pipas

Dia 14 — Pintura facial

Dia 21 — Oficina de slime

Dia 28 — Oficina de boneco ecológico

Às 11h

Rampas de acesso

Oficina de origami com Denise Krukoski

Dia 7, às 11h30

Seção Infantil

Informações pelos telefones (41) 3221-4962 / 4980

Sábado Lúdico

Evento para crianças de 6 a 12 anos, voltado para o aprendizado de RPG, card games e jogos de tabuleiro

Dias 14 e 28, às 11h30

Seção Infantil

Recital de piano com Inácio Wildt

Dia 21, às 11h

Hall térreo.