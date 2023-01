Estado promove mutirão de emprego Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Agência do Trabalhador de Curitiba realiza na próxima terça-feira (31) um mutirão de empregabilidade destinado a pessoas com até 29 anos. Serão disponibilizadas 700 vagas e cerca de 15 empresas farão o processo seletivo, com possibilidade de contratação imediata. A ação é focada na oportunidade do primeiro emprego para jovens, mas também para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Para o secretário estadual de Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a inserção de jovens paranaenses no mercado de trabalho tem grande impacto nas estatísticas relacionadas à empregabilidade no Estado.

“O Paraná é o maior gerador de empregos para jovens do Sul do País. Nossa meta, no entanto, é atingir o primeiro lugar no ranking nacional de empregabilidade na faixa etária de 18 a 29 anos. Por isso, iremos intensificar ações com este propósito, incluindo mutirões, cursos de qualificação profissional e parcerias com empresas”, afirma Moraes.

Com aumento em todas as faixas, Salário Mínimo Regional do Paraná será o maior do País

O mutirão será realizado na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, das 9h às 16h. As senhas para atendimento serão entregues até às 14h.