Quem está em busca de emprego terá a oportunidade de se candidatar para várias vagas, que serão oferecida, hoje, no Mutirão para Empregos em Hotelaria, no auditório da Rua da Cidadania do Pinheirinho.

As entrevistas serão das 9h às 16h e com o objetivo de preencher 70 vagas. Os candidatos devem levar documentação e currículo profissional.

Os candidatos aprovados no processo de seleção irão trabalhar em hotéis das redes Bourbon, Accor, Bristol e HCC, além dos hotéis Alta Régia, Mabu, Intercity e Capivari Ecoresort.