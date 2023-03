Levy Ferreira/SMCS

Vagas de emprego, cuidados com a saúde, palestras e informações sobre os direitos das mulheres e intervenções visando elevar a autoestima feminina são alguns dos itens da programação da Prefeitura para o Dia Internacional da Mulher nas regionais administrativas durante o mês de março.

Nas regionais Boqueirão e Pinheirinho, mulheres que estão em busca de relocação no mercado trabalho podem se candidatar a vagas em mutirões de emprego que vão acontecer nos dias 8 e 9/3.

Empregos no Pinheirinho

No dia 8/3, na Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso), serão realizados dois processos seletivos das 9h às 12h e das 13 às 16h.

A empresa Risotolândia vai selecionar mulheres para preencher 20 vagas de auxiliar de cozinha. Não é necessário comprovar experiência para se candidatar.

No mesmo dia, a rede de farmácias Droga Raia fará entrevistas com candidatas com o objetivo de suprir 30 vagas de atendente de farmácia. Também não é necessário ter experiência na função.

Mais vagas no Boqueirão

A empresa AMG Produtos Têxteis Manufaturados está ofertando dez vagas de costureira industrial. Os requisitos são experiência na função e ensino fundamental completo.

Já o Grupo Condor, que controla a rede de supermercados do mesmo nome e outras empresas do varejo, tem 100 vagas disponíveis para as funções de operadora de caixa, repositora, atendente de padaria, fiscal de loja e padeira.

Não é necessário ter experiência anterior nas funções, bastando para as candidatas comprovar ter ensino fundamental completo.

Luta histórica das mulheres

O Dia Internacional da Mulher será comemorado em todo mundo na próxima quarta-feira (8/3). A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970 e simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens.

Inicialmente, o Dia da Mulher remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas acabou evoluindo para outras questões não menos importantes como a luta das mulheres contra as demissões após a gravidez, machismo, racismo, assédio moral e sexual e a violência de gênero.

Atividades previstas nas regionais

REGIONAL BOQUEIRÃO

Dia 8/3

Das 9h às 12h e das 13 às 16h – Projeto MPB em Movimento – apresentação solo de violino em homenagem às usuárias e servidoras

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

Dias 8 e 9/3

Corte de cabelo, esmaltação, massagem relaxante e maquiagem para mulheres atendidas pelos Cras

Local: Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

Dia 9/3

Mutirões do emprego

Processo seletivo – costureira industrial

Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

10 vagas disponíveis

Das 9h às 12h e das 13h às 16h

Processo seletivo – Grupo Condor

Rua da Cidadania do Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

100 vagas disponíveis

Das 9h às 12h e das 13h às 16h

REGIONAL MATRIZ

Dia 15/3

Ônibus Lilás: Informações sobre os tipos de violência doméstica e familiar

11h – Homenagem à permissionária Jovenina Sousa Machado, 92 anos

14h – Aula de ritmos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj)

11h – Homenagem à permissionária Jovenina Sousa Machado, 92 anos 14h – Aula de ritmos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) Quick massagem, Reiki e Auriculoterapia

Coordenação de literatura da Fundação Cultural

Distribuições de livros e textos voltados para mulher

Apresentação de música e poesia

Sorteio de 5 cestas de frutas

Local: Rua da Cidadania da Matriz- Praça Rui Barbosa, 101

REGIONAL PORTÃO

Dia 22/3

Ônibus Lilás: Informações sobre os tipos de violência doméstica e familiar

Local: Rua da Cidadania – Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL PINHEIRINHO

Dia 8/3

Mutirões de emprego: Risotolândia (20 vagas) e Droga Raia (30 vagas)

Eventos

8h30 – Aulão Smelj

9h30 Palestra sobre saúde da mulher

10h Abertura do Bazar de roupa

13h atendimento de serviços de saúde para mulheres

15h30 apresentação cultural

Demonstração de serviços de beleza, corte de cabelo

Dia 28/3

Ônibus Lilás: Informações sobre os tipos de violência doméstica e familiar

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

REGIONAL CAJURU

Casa Leitura – Exposição Varal Literário Mulheres Daqui (1 a 31/3)

Local: Rua da Cidadania Cajuru – Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2.15

REGIONAL CIC

Dia 8/3

9h – Apresentação das atrações Eugênio Fim e Regra 4 – Circulando sons

10h: Troca de bijuterias entre elas

Local: Cras Vila Sandra – Rua Maria Homan Wisniewski, 717

Dia 10/3

18h: Festival Artístico Mulheres Algures

Local: Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Dia 11/3

9h: Aula de ginástica da Smelj

Local: Regional CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Dia 16/3

14h30: Circuito encantado – apresentação circense

Local: Cras Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – Rua David Xavier da Silva, 451

REGIONAL TATUQUARA

Dia 9/3

Das 9h às 17h

Show com Eugênio Fim e Regra 4 – Circulando Sons

Apresentação da Capoeira – Smelj

Unidade Móvel de Segurança Alimentar e Nutricional – SMSAN

Momento da beleza, maquiagem com consultoras Mary Kay

Massagem relaxante

Esmaltação

Design de sobrancelhas

Corte de cabelo

Espaço escolha e leve: roupas e mochilas que a população poderá escolher e levar

Sorteio de brindes

Entrega de mudas de flores

Local: – Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n