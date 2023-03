Pedro Ribas/SMCS

Moradores do bairro Cajuru recebem a partir de hoje a primeira etapa do mutirão Curitiba sem Mosquito de 2023, uma ação conjunta das secretarias municipais da Saúde e do Meio Ambiente para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zyka e chikungunya.



De acordo com a coordenadora do programa municipal de Controle do Aedes de Curitiba, Tatiana Faraco, a ação é importante considerando que 69% dos focos do mosquito identificados em Curitiba, em 2022, foram encontrados em residências.

Até meados de novembro do ano passado eram 1.125 focos encontrados na cidade, mas sem casos autóctones da doença.