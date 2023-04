Foto: Divulgação/ Polícia Militar

O feriado de Páscoa deste ano está sendo marcado por cenas de violência em Curitiba. Nesta sexta-feira (7 de abril) uma confusão entre melhores amigos quase terminou em tragédia, enquanto neste sábado (8) houve outras duas situações: um homem foi morto após levar dezenas de tiros no meio da rua e um pai foi baleado e ficou gravemente ferido ao defender o filho de um suposto agiota.

Começando pela situação de sexta, ocorrida em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), dois homens, que seriam melhores amigos, acabaram brigando feio após um suspeitar que o outro estava tendo um relacionamento com sua ex-mulher, de quem havia se separado há um mês.

O agressor teria ido até a casa do colega após descobrir os boatos que estavam rolando e acordou a vítima no meio da madrugada. Ao abordar o amigo, desferiu um golpe de facada, que deixou a vítima em estado grave – ele foi internado no Hospital do Rocio.

Já na madrugada de hoje, um homem de aproximadamente 35 anos foi morto a tiros no bairro Tatuquara, em Curitiba. A vítima andava pela rua Dirço José Breda quando um carro branco parou ao seu lado e um dos ocupantes do veículos começou a atirar, desferindo dezenas de tiros a queima-roupa. Os assassinos nem desceram do carro e fugiram após o crime, enquanto a vítima chegou a ser atendida pelo socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Por fim, no bairro Umbará, também na Capital, um pai acabou ferido ao defender o filho de um suposto agiota na porta de casa. O suspeito teria ido até o local cobrar uma dívida e o pai tentou interferir na situação e defender seu filho, sendo baleado duas vezes, na barriga e no braço. Ele foi levado para o hospital em estado grave.