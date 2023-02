Franklin de Freitas –

A Arteris reforçou durante o Carnaval a campanha “Use o cinto de segurança, proteja a vida!” A companhia reforçou a divulgação desta mensagem de segurança em seus painéis eletrônicos de mensagem nas rodovias que ligam o estado de São Paulo ao Paraná e Santa Catarina, via BR-116, BR-376 e BR-101 – nas concessões da Arteris Régis Bittencourt, Arteris Planalto Sul e Arteris Litoral Sul.



O apelo é importante, porque as três concessionárias observaram por meio de estatísticas e pesquisa o reforço da necessidade de intensificar esta campanha. Somente em 2022, nesse trecho que compreende aproximadamente 1,1 mil quilômetros: 72% dos óbitos não utilizavam cinto de segurança.



Também em 2022, as três concessionárias realizaram uma pesquisa inédita nas praças de pedágio. Ao todo, foram avaliados mais de 136 mil ocupantes de veículos – com resultado revelador: 20% dos ocupantes não utilizavam cinto de segurança. E 37% dos passageiros no banco de trás não utilizavam cinto de segurança.



Outro dado que chama a atenção, em veículos pesados, é que 33% dos motoristas não utilizavam cinto de segurança.