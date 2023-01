Reprodução/IBGE

O prazo para a conclusão do Censo 2022 está chegando ao fim. Por isso, a equipe do IBGE que está em Araucária informou que haverá, de 9 a 13 de janeiro, uma ação especial no Terminal Central para atender a quem ainda não respondeu ao questionário. Será uma oportunidade de os moradores (de qualquer região do município) deixarem o contato com um agente censitário para o agendar o atendimento. Os resultados do Censo, ação realizada há 150 anos de história no país, são fundamentais para compreender e atualizar as necessidades locais e nacionais e, a partir disso, ter uma base de dados confiável para a definição de investimentos públicos e privados.

RAPIDINHO – Quem estiver dentro do Terminal Central (na área de embarque e desembarque), de 9 a 13 de janeiro (sempre das 8h às 17 horas), encontrará uma mesa onde estará um agente censitário (devidamente identificado) que vai anotar apenas o nome e um telefone de contato da pessoa que ainda não respondeu ao Censo. Trata-se de um atendimento rápido para não comprometer o tempo das pessoas. Já quem estiver na sala onde se solicita o cartão do TRIAR (ou parte externa do terminal), os atendentes do TRIAR colaborarão com o Censo perguntando se o público já respondeu ao questionário. Quem responder que ‘ainda não’ será convidado a falar com um representante do IBGE, no Posto de Coleta, para deixar o contato. Este atendimento também será rápido; apenas para ter o contato.

IMPORTÂNCIA – Os dados coletados no Censo não são avaliados de maneira individual. Eles vão compor um somatório de informações para conhecer, com detalhes, características do povo bem como ele vive. Qual é o tamanho da população brasileira? Em que condições vive? Como se distribui no território nacional? Qual é o nível de escolaridade de nossas crianças e jovens? Quais as condições de emprego e renda da população? Estas e outras perguntas serão respondidas por meio do Censo Demográfico que o IBGE realiza.