Agência Brasil

Os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril vão poder sacar, a partir desta quarta-feira (15), cerca de R$ 3,4 bilhões do abono salarial 2023, ano-base 2021. Em todo o país, o montante a ser depositado pela Caixa Econômica Federal corresponde a aproximadamente 3,5 milhões de parcelas do benefício.



Para ter acesso aos valores do abono salarial, o trabalhador de empresa privada precisa estar inscrito no Programa Integração Social (PIS) e os de empresas públicas, no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), há pelo menos cinco anos.