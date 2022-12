Centro de Curitiba bombando na tarde de ontem (Franklin de Freitas)

Com o abrandamento da pandemia, o comércio de rua tradicional volta a receber o maior fluxo de consumidores para as compras de Natal no Paraná, com 58,1%, justamente o mesmo percentual registrado para as compras pela internet no ano passado, segundo sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae/PR, e divulgada no dia 1º de dezembro.



Segundo a sondagem as lojas de bairro receberiam 32,8% do movimento e as lojas do centro da cidade, 25,3% das compras de Natal. Em 2022, as compras pela internet devem corresponder a 34,5%. As lojas de shopping receberão 23,9% dos consumidores e os hipermercados, 4,1%.



Outra característica que deve ficar neste Natal é quanto aos gastos. Com inflação e a perda de poder aquisitivo da população e o crédito caro, a tendência é que as compras se concentrem em alimentos, bebidas e roupas, além do pagamento de dívidas.



A sondagem paranaense mostrou também que o valor médio dos presentes deste ano também será menor: o tíquete médio será de R$ 322,36 ante os R$ 434,95 do ano passado.



Mesmo assim, pesquisas vêm apontando que as vendas no Natal deste ano devem subir em relação ao Natal passado, e o faturamento do varejo nesta época pode passar de R$ 65 bilhões, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Mas o brasileiro chega ao fim do ano com até 30% da sua renda comprometida com as dívidas.