Apresentação no Bosque Zaninelli usou toda a bela estrutura do local (Cassiano Rosário)

Na noite de ontem, Bosque Zaninelli viu a abertura da “Elegia aos Anjos”. Hoje ainda tem rock de Natal; na quarta e quinta, pedalada percorre atrações no Barigui e no Sítio Cercado



A programação do Natal de Curitiba começa a entrar na reta final, ams ainda tem estreias marcadas. Nesta penúltima semana estreiam atrações como o Rock´n Xmas, a Ópera Celebre a Vida, oficinas sustentáveis do Natal da Família Folhas e passeio ciclístico pelo Caminho de Luz da Ligga e a grande Cantata de Natal do Bairro Novo.



Hoje, o Natal de Curitiba se integra aos ideais de sustentabilidade com a Família Folhas. Até dia 23 de dezembro, seu Folha, Dona Fofô, Fofis, Fefo, Flora, Fifo e, claro, o novo pet da família, o Folheco comandam o palco natalino na Escola Municipal de Sustentabilidade.



Em meio a natureza do Bosque Zaninelli, acontecem várias oficinas gratuitas de sustentabilidade durante as tardes dessas semanas finais da programação do Natal de Curitiba. De segunda à sexta, sempre às 14h30 tem oficinas variadas. O Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade acontece até o dia 23, quando o Bosque Zaninelli ficará aberto para visitação, das 8h às 21h.



Mas, na noite de ontem no Bosque, aconteceu a abertura do novo espetáculo natalino da cidade, “Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza”. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba especialmente para o cenário do Bosque, promete ser um dos mais cenograficamente impactantes da programação do Natal de Curitiba e será apresentado até quinta-feira, sempre às 19h30.



O espetáculo faz a conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna. Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para a peça e narrações alusivas ao grande acontecimento fazem parte da apresentação.

Rock’n Xmas também estreia hoje em Curitiba

Outra grande estreia programada para hoje, às 19h30, é o Rock´n Xmas no Hard Rock Cafe Curitiba. Uma série de shows gratuitos para todas as idades vai movimentar as noites da capital paranaense.



As apresentações na fachada da casa reunirá bailarinos, coral e mais de 60 artistas levando o melhor da música natalina em ritmo de clássicos do rock.



O espetáculo tem produção da companhia Projeto Broadway e inclui dez apresentações também nos dias 13, 18, 19 e 20 de dezembro, em duas sessões por data, começando sempre às 19h30 e às 21h, com meia hora de duração cada.



Todas as sacadas do Hard Rock Cafe serão ocupadas por mais de 60 artistas, com a presença de bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores.



Pedala de Natal

As bicicletas não ficaram de fora do Natal de Curitiba e na noite desta quarta-feira e quinta-feira elas vão circular pelo Caminho de Luz da Ligga, no Parque Barigui e na rua decorada da Família Moletta. É o Pedala Curitiba especial de Natal, que na semana que vem segue para o Caminho de Luz do Parque Náutico.



Não é precis inscrição para o Pedala de Natal. Basta chegar e participar, porém recomenda-se a participação apenas de pessoas acima de 15 anos, equipadas com sinalização noturna e capacete.

Para o Parque Barigui, na quarta, a concentração é às 20h na Praça 29 de Março, com largada às 20h30. Para a Rua da Família Moleta, concentração: 19h30 na Rua da Cidadania do Bairro Novo (R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado), com largada: 20h.



Opera Celebre a Vida

Encenado no Memorial Paranista com a presença de 20 casais étnicos de várias partes do mundo, e mais 15 atores no elenco, o espetáculo em formato de ópera foi produzido pela Fundação Cultural de Curitiba especialmente para celebrar a vida.

O espetáculo estreia nesta quinta-feira, às 19h30 e será apresentado até domingo. A ópera é uma adaptação do famoso conto de Natal do romancista Charles Dickens (1812 – 1870).

Grande Cantata

A apresentação da tradicional Cantata de Natal, um coro de mil crianças, que todos os anos encanta curitibanos e turistas, está marcada para sexta-feira, às 20h, na Rua da Cidadania do Bairro Novo.

A Cantata de Natal é um espetáculo ao ar livre e neste ano o repertório inclui 12 músicas como Bandeira do Divino, Noite Feliz, Bate o Sino e Uma Estrela Renasce. As crianças das escolas municipais da Regional que se apresentarão estão sendo preparadas pela maestrina Cristiane Alexandre desde outubro e prometem fazer bonito.

Rotatória da Avenida Cândido de Abreu será palco de missa

Uma das datas mais importante do calendário cristão, a programação do Natal de Curitiba não deixou de fora a religiosidade. Além de carrosseis, roda-gigante, espetáculos e muita decoração, a programação tem ainda opções para quem quer celebrar o nascimento de Jesus Cristo com missas e orações.

Até o dia 24 de dezembro, acontece na cidade uma série de celebrações em templos e igrejas cristãs, a maioria é acompanhada de música sacra.

Uma das principais será a missa com o Padre Reginaldo Manzotti em uma cerimônia gratuita na rotatória do Centro Cívico, no dia 17 de dezembro às 17h.

Natal

Maria Fumaça

Hoje tem o Trem de Natal circulando pela Grande Curitiba. Em Pinhais (partida por volta das 18h30), e Piraquara (chegada por volta das 20h30).Ontem ela passou por bairros de Curittiba, saindo do Cachoeira, em Almirante Tamandaré.

A Maria Fumaça e apresentações culturais são as atrações do Trem de Natal da Rumo no Paraná. A tradicional locomotiva da década de 50 começou a circular no dia 8 de dezembro e irá percorrer mais de 800 quilômetros no Paraná.

Amanhã, vai estar em Morretes (partida por volta das 19h, haverá arrecadação de doações na bilheteria da Estação Ferroviária, Rua Padre Saviniano, 768, Centro), também por Antonina – apresentação cultural com Filarmônica Orquestra Show. Horário: a partir das 20h. Local: Plataforma da Estação, haverá arrecadação de doações. Rua Uruguai.

No dia 14 não circula, e depois faz passagens novamente por Morretes e Antonina e por Paranaguá e encerra em Curitiba, no dia 18 de dezembro.