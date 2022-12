(Renato Próspero/SMCS)

Quem não gosta de ter boas recordações, com família e amigos, para postar nas redes sociais? Quando se trata de um roteiro que valoriza as fotografias, o Natal de Curitiba não decepciona.

Curitiba, no fim de ano, se torna definitivamente uma cidade “instagramável” com a decoração cênica noturna da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. Desde Árvores de Natal gigantes e brilhantes, até caminhos iluminados e feiras de artesanato e gastronomia, caixas de presente gigantes, estrelas de Belém, guirlandas, mantos de luz, o que não falta são lugares para tirar selfies.

Pensando nisso, a Prefeitura de Curitiba separou algumas atrações que vão render as melhores memórias (e as melhores selfies).

Jardim dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico

Cartão-postal da capital paranaense, o Jardim Botânico proporciona uma experiência única com o circuito a pé Jardim Encantado dos Sonhos. O local oferece experiências que ativam o imaginário coletivo e espaços de compartilhamento de atividades e união familiar.

Desde o portal de entrada, o local está ornamentado com luzes coloridas. Além disso, foi projetado um caminho de luzes para os visitantes desvendarem os elementos do lugar. Há pontos como a Estrela dos Desejos, a Bola de Natal Brilho Infinito, o Cavalo em Estilo de Carrossel (envolto em uma guirlanda gigante), o Urso Abrace seus Sonhos, a Caixa de Presente Surpresa de Natal, a Árvore de Natal da Ademicon e o Globo de Neve Encanto de Natal.

Serviço

Jardim Botânico

Até dia 8 de janeiro, das 19h às 20h30

Natal da Sustentabilidade no Bosque Zaninelli

A Escola da Sustentabilidade, no Bosque Zaninelli, tem atrações natalinas para todas as idades. Durante o dia, a Família Folhas comanda o show, com atividades especialmente voltadas para as crianças, incentivando práticas sustentáveis.

Há oficinas de sustentabilidade, como de confecção de sabão, compostagem, terrário e muito mais. As inscrições são pelo Guia Curitiba para até 20 participantes por oficina.

Durante a noite o parque conta com uma decoração especial que rende fotos lindas. O Natal da Sustentabilidade no Bosque Zaninelli fica aberto para visitações até o dia 23/12.

Serviço

Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho

Natal na Escola de Sustentabilidade: de 11/12 a 23/12 (das 8h às 21h – Bosque aberto para visitação)

Apresentação Família Folhas: de 12/12 a 23/12, às 16h

Auto de Natal: 11/12 a 15/12, às 19h30

Ação com câmera 360°: das 14h às 17h – faça seu vídeo 360° gratuito e não esqueça de marcar a @curitiba_pmc nas suas postagens

Oficinas gratuitas de sustentabilidade: de 12/12 a 23/12, das 14h às 15h30. Inscrições pelo Guia Curitiba para até 20 participantes por oficina.

Caminhos de Luz da Ligga nos Parques Barigui e Náutico

Sucesso nas duas últimas edições, o roteiro do Caminho de Luz permanece na programação deste ano nos Parques Barigui e Náutico (Boqueirão). Com patrocínio da Ligga Telecom, em ambos os caminhos que passam por túneis iluminados, as atrações são completadas com a Banda de Noéis, teatro de Presépio Vivo e Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria.

No Barigui, o circuito começa no portal de acesso ao parque (com entrada pela BR-277) e segue por dez estações pela Alameda Ecológica Burle Marx até a Cândido Hartmann, onde se encontra uma “instagrámavel” árvore de Natal. O destaque desta rota, porém, é a enorme árvore de Natal, iluminada com 54 mil pontos de luz, instalada no meio do lago, com patrocínio do Park Shopping Barigüi. A instalação mantém o recorde de árvore de Natal mais alta de Curitiba, desde 2017.

Serviço

Parque Barigui

Até 23 de dezembro

Entrada pelo estacionamento da BR-277

Parque Náutico

Até 23 de dezembro

Acesso ao parque apenas pela via com sentido Curitiba-São José dos Pinhais

Os Caminhos de Luz do Náutico e do Parque Barigui podem ser percorridos de carro, ônibus ou bicicleta. Há três sessões diárias (terça a domingo) em cada parque: 19h às 20h; 20h às 21h e 21h às 22h.

Para fazer os circuitos de carro é preciso agendar, mas as vagas estão todas preenchidas nos dois parques.

Para quem optar pelo ônibus, a linha Natal Parque Náutico funciona das 19h até as 21h30 e sai do Terminal Boqueirão a cada 15 minutos.

Para o Parque Barigui, a linha Natal também sai a cada 15 minutos do Terminal Campina do Siqueira, entre 18h30 e 21h30.

O preço é o da passagem normal, R$ 5,50, e pode ser pago com o cartão Urbs ou cartões de crédito e débito – sendo mantida a isenção daqueles que a possuem, como pessoas mais de 65 anos. Crianças menores de 5 anos não pagam.

Para quem quiser passar de bicicleta pelo programa, o Pedala Curitiba terá eventos especiais:

– No dia 14/12 (quarta-feira) às 20h30, será realizado no Parque Barigui, com saída da Praça 29 de Março às 20h30.

– No dia 20/12 (terça-feira) é a vez do Parque Náutico, com saída da Rua da Cidadania do Carmo, às 20h30.

Bastar chegar e participar, mas é preciso ter mais de 15 anos de idade, usar capacete e ter sinalização noturna na bicicleta.

Natal O Boticário na XV de Novembro

Neste ano o destaque do Natal O Boticário é a Árvore da Vida. Com janelas interativas, ela possibilita que sua mensagem e a sua foto apareçam na árvore aqui em Curitiba. Para participar basta colocar uma foto nas redes sociais com a hashtag #EspalheAmor.

Além da árvore, da decoração e dos mantos de luzes, tem uma grande Caixa de Presente com janelas para você tirar fotos. A estrutura tem botões que quando acionados liberam bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca. Outra atração são os bancos do diálogo, decorados aconchegantemente para estimular a boa e velha conversa presencial.

Serviço

No calçadão da XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto

Todos os dias até 8 de janeiro

Atrações do Natal Condor no Passeio Público

A magia do Natal Condor ilumina novamente o Passeio Público com diversas atrações já conhecidas pelos curitibanos. O Carrossel, a Árvore de Natal e a Casa do Papai Noel são as atrações perfeitas para visitar durante as comemorações natalinas e ainda tirar várias fotos incríveis.

Quem quiser esticar pode aproveitar as apresentações do espetáculo A Ilha da Ilusão Revive o Natal. A encenação conta a história do nascimento de Jesus Cristo e, por consequência, a formação do presépio.

Serviço

Passeio Público

De segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro

Espetáculo na Ilha da Ilusão: De quinta a domingo, 19h30 até 18 de dezembro

Roda-Gigante da Vila Electrolux na Praça Santos Andrade

Neste ano a Praça Santos Andrade volta a ser Lar da Roda-Gigante da Vila Electrolux, que encanta e proporciona uma experiência única.

A Vila de Natal Electrolux conta ainda com uma programação completa com a casa do Papai Noel, a cozinha Electrolux, aulas-show com chefs renomados, diversos pontos perfeitos para tirar fotos em família e a tradicional feirinha com produtos de gastronomia e artesanato.

Serviço

Praça Santos Andrade

Até o dia 23 de dezembro

Roda-Gigante e Casa do Papai Noel

Sextas, sábados e domingos, das 16h às 22h

Parada de Natal aos sábados, 16h

Espetáculo no Parque Tanguá

Uma mistura de espetáculo circense, teatro, dança e música iluminado por fogos de artifício silenciosos. O Oratório de Natal do Tanguá reunirá um elenco de 40 artistas, que vão celebrar com o público o Natal de Luz em um dos maiores cartões-postais da cidade.

No parque também está o Carrossel de Luz Marista, que traz uma iluminação cênica especial que promete encantar crianças de todas as idades.

Serviço

Parque Tanguá

Oratório de Natal do Tanguá

Data: de 20 a 23 de dezembro

Decoração: até 8 de janeiro

Carrossel de Luz Marista

De 3 de dezembro até 8 de janeiro

De segunda a sexta, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 21h

Bola do Athletico na Praça Afonso Botelho

Para celebrar o Natal, o Athletico Paranaense montou uma gigantesca bola natalina na praça Afonso Botelho. A estrutura tem 15 metros de altura e diâmetro e recebeu quatro mil metros de fitas LED. A decoração ficará exposta até dia 8 de janeiro e é o local ideal para tirar aquela foto com família e amigos.

Serviço

Praça Afonso Botelho

Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde

A decoração fica até 8 de janeiro

Natal da Família Moletta

A decoração de Natal das casas da Família Moletta, no bairro Umbará, já virou tradição natalina. Em uma extensão de 250 metros da Rua Nicola Pelanda, a partir do n° 5.962, as dez residências dos Moletta são decoradas com luzes pisca-pisca de LED, flores, presépios, guirlandas e grandes árvores iluminadas. O bosque do local também recebe uma iluminação cênica.

Serviço

Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará

De 19 de novembro a 30 de dezembro

Os tickets podem ser adquiridos de forma on-line e presencial no local. Os ingressos tem dois valores: R$ 25 (inteira) e R$ 12 (crianças de 6 a 12 anos, idosos, PcD, estudantes, professores e doadores de sangue regulares, necessária a comprovação). Crianças até 5 anos não pagam.