Bruno Covello

Após 2 anos paralisadas, as tradicionais apresentações do Natal do Paço estão de volta. O espetáculo ‘Desejos de Natal’, idealizado pela Tempo Arte Produções, promete emocionar o público. As apresentações acontecerão do lado externo, ao ar livre, e a história será projetada em 3D na fachada do prédio histórico. Além da história em projeção, haverá ainda interações ao vivo de artistas circenses, música ao vivo e (claro!) a presença do Papai Noel.

“Está lindo! Cada detalhe foi pensado para essa ocasião que, em 2022, é mais do que especial”, enfatiza Pablo Colbert, diretor da peça e proprietário da Tempo Arte. Segundo ele, é tudo muito exclusivo: a história, as músicas e os figurinos foram produzidos para o Natal do Paço. O ‘Desejos de Natal’ conta com um elenco muito seleto de artistas, como os consagrados Ranieri Gonzalez e Regina Vogue.

As apresentações ao vivo, combinadas à realidade aumentada que será projetada no Paço, trará muita verdade ao público. “As pessoas vão se sentir dentro da história!”, destaca Pablo, que finaliza dizendo: “Tenho certeza de que a magia do Natal estará presente nas três apresentações.”

Natal na Pandemia

Em 2020 e em 2021, as tradicionais apresentações deram lugar a uma decoração mais discreta e sem a participação do público, em virtude da Pandemia do COVID 19.

O espetáculo ‘Desejos de Natal’ marca o retorno do evento presencial.

Ficha Técnica

Direção : Pablo Colbert.

Produção e Projeção mapeada 3D: Tempo Arte Produções

Cantora: Uyara Berto

Artistas circenses: Marina Prado , Fábio Salgueiro , Camila Mara , John Willians , Sabrina Almeida.

Papai Noel – Luís Cláudio Berthier.

Atores de Dublagem: Ranieri Gonzalez, Regina Vogue e Ziza.

Natal do Paço – Curitiba

Tema: Desejos de Natal

Data: 6, 7 e 8 de dezembro/22.

Horário: 20h30.

Local: Sesc Paço da Liberdade – Praça Generoso Marques

Público: Para toda família.

OBS: O espetáculo é aberto, não é necessário retirar ingresso com antecedência.