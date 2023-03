O Instituto Água e Terra (IAT) vai promover uma grande ação ambiental para marcar o Dia Mundial da Água, celebrado nesta quarta-feira (22). Cerca de 18 mil mudas serão plantadas em nascentes de rios de diferentes pontos do Paraná.



Entre elas estão as matas ciliares dos afluentes do Rio Pequeno, em São José dos Pinhais, que desagua no Iguaçu, rio que corta o Paraná. A medida integra o programa Paraná Mais Verde, desenvolvido pelo órgão ambiental, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).