Elza Fiuza/Agência Brasil

O boletim epidemiológico da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (18), confirmou mais 3.714 casos da doença no Paraná. O informe revela que 310 municípios tiveram casos confirmados e 253 registraram autoctonia, quando a doença é contraída na cidade de residência.



De acordo com o Informe, que corresponde ao período sazonal da doença iniciado em 31 de julho de 2022, o Estado soma 12 óbitos. Já o panorama de chikungunya no Paraná contabiliza 1.395 notificações e 187 casos confirmados da doença, sendo 49 importados e 116 autóctones.