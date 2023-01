Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem por armazenamento de pornografia infantil, durante uma operação na manhã desta sexta-feira (13), em Paranaguá, no Litoral do Estado. A ação contou com equipes de policiais civis e da Polícia Científica do Paraná.

Clique aqui para ler mais no Plantão de Polícia.