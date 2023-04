(Franklin de Freitas)

No Paraná, desde o início dos ataques registrados em escolas no Brasil, 44 adolescentes foram apreendidos por divulgarem informações nas redes sociais sobre organização ou ameaça de invasão a escolas. O número foi revelado pelo Coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, em audiência pública realizada na noite desta quarta-feira, 12 de abril, em Londrina, Norte do Paraná.

Conforme relato do Coronel Hudson Teixeira, a média de idade destes menores é de 12 anos, sendo o mais velho de 16 anos. “Todas a denúncias são verificadas”, disse o secretário. Ele ressaltou que as denúncias foram encaminhadas para o Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber).

Ainda conforme o Secretário, entre as medidas que estão sendo adotadas pela Polícia Militar do Paraná para garantir a segurança nas escolas está o efetivo de mais de 5 mil homens exclusivamente para este tipo de ocorrência, 1700 viaturas sendo aplicadas para o policiamento das escolas, 180 motocicletas e 4 aeronaves.

O Coronel Hudson afirmou que esse efetivo irá atuar até que a situação se normalize. Ele citou um questionamento ouvido e uma pessoa presente em uma reunião sobre o preparo dos policiais e professores para o enfrentamento deste tipo de situação. “Eu concordo até certa parte, porque onde está a família, qual é a participação da família, dos pais que não fazem o acompanhamento deste adolescente, em verificar o que ele está acessando esse adolescente nas redes sociais”, questionou.