Consumidor deve ser rápido ao comunicar perda ou roubo (Valquir Aureliano)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou 3.073 solicitações de bloqueios de celulares nos primeiros dois meses de 2023 no Paraná. Em média, foram 52 aparelhos celulares roubados, furtados ou perdidos e bloqueados por dia. A Anatel indica os números por meio do CEMI, o Cadastro de Estações Móveis Impedidas, que contabiliza os bloqueios solicitados pelos usuários das operadoras e pelos órgãos de Segurança Pública.



Comparado aos dois primeiros meses de 2022, houve queda de 3% nas solicitações. No ano passado, a média foi de 54 celulares roubados por dia até fevereiro. Os números dos primeiros meses, no entanto, não indicam que haverá menos roubos durante o ano inteiro.



Se comparado a 2021, 2022 teve quase 700 bloqueios de celulares a mais, mesmo com menos ocorrências nos primeiros dois meses.



No Brasil, os pedidos de bloqueios de celulares roubados também cresceram em 2022. No total, foram cerca de 1 milhão de bloqueios do IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), um aumento de 7%. No ranking geral, o Paraná ficou em 9º lugar, com 20.720 estações móveis impedidas.



O número de aparelhos roubados/furtados pode ser maior, já que os dados da Anatel são apenas daqueles que chegam a fazer o pedido de bloqueio. Mesmo assim, o Paraná vem de queda de casos nos últimos anos.



Colaborou Lívia Berbel, com supervisão de Mario Akira

Como agir

Cuidados e como pedir bloqueio de um celular roubado

O IMEI é o número de identificação que cada celular tem. Formado por quatro grupos de números (000000-00-000000-0), o IMEI é uma forma de proteger os aparelhos celulares. Por meio dele é possível descobrir se o aparelho já recebeu uma solicitação de impedimento, ou se é irregular. Além disso, quando um celular é roubado, a solicitação de bloqueio é feita utilizando o IMEI.



Para bloquear um IMEI é necessário, antes de tudo, saber qual é. Segundo a Anatel, para achar o número de IMEI do celular, o consumidor pode: procurar na caixa do celular, procurar em um adesivo que fica por trás da bateria, ou digitar *#06# no celular e apertar a tecla para ligar.



Depois de saber o IMEI, o dono do celular deve contatar a sua operadora. No Brasil, as principais são:



Claro: 1052

Nextel: 1050

Oi: 1057

TIM: *144 (ligação de celular TIM) ou 1056 (de qualquer operadora)

Vivo: *8486 (ligação de celular Vivo) ou 1058 (de qualquer operadora)



Ao contatar a sua operadora, o dono do celular deve fornecer algumas informações pessoais e o número do IMEI. Depois disso, é só pedir o bloqueio do número e esperar que a operadora o faça. Em média, o tempo do bloqueio pode demorar até 24h.



Com o bloqueio do IMEI feito, o aparelho não poderá completar chamadas, acessar os dados móveis, ou aceitar outros chips. No entanto, o bloqueio do IMEI não impede que um criminoso acesse os dados pessoais no celular.



Alguns cuidados também devem ser tomados ao adquirir um celular usado. A compra deve ser feita sempre mediante apresentação de nota fiscal e do número de Imei.



As compras e vendas entre particulares devem seguir o mesmo protocolo, pois caso o celular tenha alguma relação com crimes, quem estiver na posse pode ser penalizado. O crime de receptação, por exemplo, pode resultar em até quatro anos de prisão ao acusado.