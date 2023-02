Foto: Divulgação/PMPR

O município de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi palco de um crime brutal na madrugada deste sábado (25 de fevereiro). Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), uma adolescente de 17 anos matou a própria avó, de 56, desferindo mais de 50 golpes de faca contra a mulher após uma discussão. O homicídio teria sido cometido com a ajuda do namorado da jovem, que também é menor de idade.

A polícia foi acionada para atender o caso pelos próprios adolescentes, que relataram ter começado as agressões após uma discussão. Com a mulher já morta, ainda tentaram atear fogo em seu corpo, mas preferiram apagar as chamas para não chamar a atenção dos vizinhos e então esconderam o corpo embaixo da cama.

Só depois das tentativas frustradas de se desfazer do corpo da mulher é que os jovens acionaram a polícia. Uma equipe do Siate chegou a ser acionada, mas apenas constatou o óbito. Os jovens, por sua vez, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia.