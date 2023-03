Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/Fábio Dias/EPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um casal, de 37 e 24 anos, suspeitos de aplicar o golpe do pix em pelo menos 100 vítimas, com prejuízo estimado de R$ 200 mil. A captura aconteceu nesta quarta-feira (16), em Foz de Iguaçu, região Oeste do Estado.

