Arquivo/ Agência Brasil

O município de Londrina, no norte do Paraná, registrou na noite desta quinta-feira (20 de abril) um grave acidente envolvendo uma arma de fogo. Segundo informações do site Tarobá News, uma criança de apenas 7 anos encontrou uma pistola em casa e atirou na própria perna.

A arma, que seria do companheiro da mãe da criança, estava municiada quando foi encontrada pelo menino, que resolveu começar a brincar com o objeto. Em seguida, um disparo acidental acabou atravessando a perna da criança, transpassando seu joelho e a fazendo perder muito sangue.

Levado ao Hospital da Zona Norte, o menino baleado teve de passar por uma cirurgia e segue agora internado no Hospital Universitário, onde permanece estável em uma UTI.

De acordo com o TNOnline, a Polícia Militar já esteve na casa onde houve a situação e apreendeu a arma utilizada pelo menino, um revólver calibre 38. O responsável pelo armamento deve agora responder por lesão corporal e omissão de cautela.