Foto: João Frigério

Até as 18h desta segunda, dos 13 acampamentos de bolsonaristas radicais do Paraná, 10 foram desocupados e três encontram-se em processo de desmontagem das estruturas. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR).

De acordo com nota encaminhada à imprensa, o Governo do Estado foi notificado oficialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal por volta das 16h desta segunda-feira (09). No entanto, as forças de segurança estão realizando ações desde o início da noite de ontem para desmobilização dos atos realizados na frente dos quartéis. A nota diz ainda que durante a atuação conjunta das forças de segurança, foram lavrados diversos boletins de ocorrência, mas não especificou quantos. “Além disso, foram identificadas lideranças e veículos participantes, informações que estão sendo encaminhadas à Justiça”, afirma a nota.

Houve uma tentativa de bloqueio de acesso na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, mas ela foi desmobilizada após atuação rápida do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Duas pessoas foram presas no local. “O Estado do Paraná permanece à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso para a retomada da ordem e da paz”, diz a nota.

Pouco antes das 13 horas desta tarde de segunda-feira, 9 de janeiro, uma manifestante é flagrada pelo fotógrafo do Bem Paraná, Franklin de Freitas, rasgando um cartaz em frente ao quartel do Boqueirão, em Curitiba, Ao fundo é possível ver outros manifestantes arrumando os pertences para deixar o local.

O acampamento, em frente ao quartel do 5º Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, montado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no Boqueirão, em Curitiba, estava ali desde o primeiro turno das eleições de 2022. E, somente nesta segunda-feira, os manifestantes foram vistos retirando as lonas que usaram para montar uma barraca no local.

No fim da tarde desta segunda, o acampamento do Bacacheri também foi desmontado, também se resistência.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu o prazo de 24 horas para que todos os acampamentos sejam removidos de frente dos quartéis. O acampamentos foram montados por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que não aceitou a derrota nas urnas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O secretário de Segurança Pública do Paraná e ex-comandante geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Coronel Hudson Leôncio Teixeira, declarou nesta manhã de segunda-feira, 9 de janeiro, que os manifestantes bolsonaristas tinham até ao meio-dia para deixarem pacificamente os acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército no Paraná. A declaração foi dada nesta manhã durante solenidade de passagem do comando do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, ao coronel Sérgio Almir Teixeira.