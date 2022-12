Policiais na Verão Maior, em Guaratuba. (Crédito: Divulgação/ Gilson Abreu)

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta sexta-feira (2) o Decreto 12.736/22 que autoriza o aumento das diárias de viagens de servidores estaduais em 55%. O valor, defasado desde 2015, será corrigido de R$ 180 para R$ 279 (viagens estaduais). Esses recursos são utilizados pelos servidores estaduais para alimentação e hospedagem.

A decisão está embasada em um estudo técnico realizado pelo Núcleo de Planejamento Setorial da Secretaria Estadual de Administração e Previdência (Seap), que levou em conta o IPCA acumulado desde de fevereiro de 2015. O mesmo relatório traz um levantamento realizado pela equipe da Central de Viagens do Governo do Estado, que mapeou os custos de hospedagem e alimentação em diversos municípios do Paraná, em nove estados da Federação e no Distrito Federal.

O estudo apontou que o custo médio de hospedagem no Paraná é de R$ 177,66, sendo que a média geral de alimentação é de R$ 73,20, podendo alcançar R$ 250,86. Para as nove capitais e para o Distrito Federal o custo médio de hospedagem é de R$ 208,46 e a média geral de alimentação é de R$ 74,99, totalizando R$ 283,46.

Ainda segundo o decreto, o valor para demais capitais do País foi atualizado para R$ 365,50 e para o Distrito Federal, para R$ 449,50.

VERÃO MAIOR PARANÁ – A medida começa a valer a partir de 15 de dezembro, perto do início da operação Verão Maior Paraná. Os servidores inscritos já serão contemplados com o aumento. O Verão Maior Paraná é o programa destinado a atender veranistas e moradores do Litoral com serviços de segurança pública, saúde, esporte, turismo, meio ambiente e educação no trânsito durante a temporada.

O Verão Maior Paraná vai de dezembro a fevereiro nas praias do Litoral e nas praias de água doce do Noroeste. Na área de segurança, a Polícia Militar reforça o efetivo para atuar na temporada. A Polícia Civil também contará com mais equipes nas delegacias do Litoral e em uma unidade móvel de atendimento. Já o Corpo de Bombeiros contará com guarda-vidas militares e civis para orientar e prevenir afogamentos no mar.

Os hospitais dos municípios do Litoral receberão insumos, equipes assistenciais e ambulâncias para reforçar o atendimento à população. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) atuará com um helicóptero e tripulação para auxiliar em resgates e salvamentos no mar e na região da Serra do Mar. A Sanepar vai atuar na limpeza das praias e contará com reforços para casos de emergência. Já a Superintendência-Geral do Esporte fará mais de 30 eventos durante a temporada, inclusive com apoio de estudantes contratados.

Serão realizadas ainda campanhas educativas para reforçar os cuidados no trânsito, coordenadas pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e estão previstos shows nas arenas oficiais do Governo do Estado. Também haverá policiamento nas rodovias estaduais que cortam o Litoral, com abordagens e fiscalização com radares móveis e etilômetros.