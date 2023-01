Galão de gasolina utilizado por homem que ameaçou atear fogo na casa da ex (Reprodução)

O final de semana no Paraná ficou marcado por uma série de casos de violência contra a mulher neste sábado (7) e domingo (8). Num dos episódios, um homem chegou a espalhar gasolina na casa da ex-namorada e ameaçou atear fogo no local. Já na Grande Curitiba, uma mulher foi morta com dois tiros quando tentativa fugir de um homem.

O primeiro caso foi registrado em Ivaiporã, na noite de ontem, onde um homem embriagado agrediu a esposa com socos nas costas. A mulher, que carregava uma mochila, ainda teve um notebook da marca Sony destruído pelo companheiro. A situação só não se agravou ainda mais porque a mãe da vítima soube da situação e acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar a violência doméstica.

Ao chegar no local, os policiais chamaram pelos envolvidos e o agressor apareceu numa das janelas da casa, se negando a abrir a porta para os agentes da lei. Os militares, então, arrombaram a porta e prenderam em flagrante o autor das agressões.

Ainda na noite de ontem, mas no município de Califórnia, outra situação de violência doméstica. O homem teria chegado embriagado em casa e começado a discutir com a esposa, sem motivo aparente. Em seguida, passou a desferir socos e tapas na mulher, que sofreu ferimentos diversos pelo corpo e acionou a PM – não é a primeira vez, inclusive, que ela é agredida pelo companheiro. O homem acabou preso em flagrante.

Por fim, já na madrugada deste domingo, um homem de 58 anos foi até a casa da ex-namorada, espalhou gasolina pelo imóvel e ameaçou atear fogo no local. Mais uma vez, a situação só não foi ainda mais grave porque a mãe da vítima recebeu mensagens da filha pedindo ajuda e acionbou a Polícia Militar. Na casa, além da mulher, estavam os filhos dela, de 11, 17 e 23 anos.

Ao chegar no imóvel, os policiais encontraram o suspeito com um galão de gasolina vazio. Ele já havia derramado o líquido por toda a casa e uma moto da família também foi derrubada e danificada.

De acordo com os filhos da vítima, o agressor ainda tinha as chaves da casa e entrou no local sem o conhecimento deles, minutos após enviar mensagens com ameaças à vida da ex. Ele foi preso em flagrante e deve responder por tentativa de feminicídio.

Assassinato em Araucária

Também na madrugada de hoje, uma mulher foi morta com dois titos na marginal da BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Aos policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas afirmaram que a vítima desceu do carro em que estava com o homem e começou a gritar por socorro. O motorista, então, saiu do veículo armado e atirou na cabeça e no peito dela.

O veículo onde estava o caasal estaria estacionado na entrada da Refinaria Presidente Getúlio Vargas quando o casal começou a discutir. Câmeras de segurança da empresa, inclusive, devem ser solicitados para identificação do veículo utilizado pelo assassino, que dirigia um Ônix de cor escura e fugiu do local após o crime.