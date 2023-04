Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 30 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a enteada, de 12, ocorrido no dia 10 de abril em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. A prisão foi realizada nesta quarta-feira (19), no mesmo município.

