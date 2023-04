Governador anunciou medidas de reforço na segurança das escolas (Robson Mafra)

No Paraná, desde o início das ameaças de ataques contra escolas no Brasil, 44 adolescentes foram apreendidos por divulgarem informações nas redes sociais sobre organização ou ameaça de invasão a escolas. O número foi revelado pelo Coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário de Segurança Pública do Paraná, em audiência pública em Londrina, na noite de quarta-feira (12).



Conforme relato do Coronel Hudson Teixeira, a média de idade destes menores é de 12 anos, sendo o mais velho de 16 anos. “Todas a denúncias são verificadas”, disse o secretário. Ele ressaltou que as denúncias foram encaminhadas para o Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber).



Nesta quinta-feira (13), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Operação Escola Segura já resultou em centenas de prisões, apreensões de adolescentes e buscas em todo o país. A ação, iniciada na última semana, visa evitar ataques a escolas brasileiras, em uma parceria dos governos federal e estaduais. A informação é de matéria da Agência Brasil.



Segundo Flávio Dino, o Ministério da Justiça fará um balanço da operação nesta sexta-feira, com os números consolidados de prisões e apreensões feitas nos estados. O ministro estará nesta sexta em Curitiba, participando da apresentação do Pronasci 2, com a entrega de equipamentos para o fortalecimento da segurança pública.



“Todos os dias temos registros de prisões e apreensões de adolescentes, assim como da realização de buscas e apreensões. Um dos resultados dessas operações é que temos ataques emanados de indivíduos que atuam solitariamente, mas temos também, infelizmente, agrupamentos que se organizam sobretudo na internet e que têm várias inspirações”, disse o ministro.



Ação do governo federal vai da identificação de pessoas que planejam ou estão efetivamente executando ataques até a identificação e desmonte desses agrupamentos, explicou.



Na quarta-feira, o Ministério havia lançado um edital de R$ 150 milhões para fortalecer estados e municípios no combate e prevenção a ataques a escolas. Ontem, foi lançado novo edital, no valor de R$ 100 milhões, voltado para as guardas municipais.



O ministro da Justiça informou que caberá aos estados e municípios decidir como serão usados os recursos e ressaltou que dinheiro poderá ser usado, por exemplo, para comprar mais viaturas e armas letais, ou não letais.

Paraná

Conforme o Segurança Pública do Paraná, entre as medidas que estão sendo adotadas pela Polícia Militar do Estado para garantir a segurança nas escolas está o efetivo de mais de 5 mil homens exclusivamente para este tipo de ocorrência, 1.700 viaturas sendo aplicadas para o policiamento das escolas, 180 motocicletas e 4 aeronaves.

O Coronel Hudson afirmou que esse efetivo irá atuar até que a situação se normalize.

Governador anuncia medidas de reforço na segurança e apoio das famílias

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, ontem, uma série de ações focadas na prevenção a casos de violência nas escolas do Paraná. Elas têm foco no aumento da presença das estruturas de segurança pública no ambiente escolar e em uma maior integração entre os órgãos estaduais para evitar que o Estado passe por situações que, infelizmente, têm sido registradas no Brasil recentemente.

“Queremos levar uma mensagem de tranquilidade aos pais neste momento, para que saibam que a escola é o ambiente mais seguro para os seus filhos. Para isso, estamos liberando novos investimentos para o aumento do patrulhamento policial, treinamento dos servidores escolares, videomonitoramento dos colégios, ampliação do suporte psicológico aos alunos e docentes, e repasse direto de R$ 20 milhões em recursos aos diretores, que poderão comprar equipamentos que reforcem a estrutura de segurança”, declarou o governador.



“Este é um esforço que o Estado está fazendo para garantir a segurança em todo o ambiente escolar, mas nós pedimos também a colaboração dos pais, para que atuem acompanhando de perto o que seus filhos veem na internet, o que estão levando para as escolas e que também imponham limites a eles”, acrescentou Ratinho Junior.

Entre as ações anunciadas pelo Estado está a ampliação do programa Escola Segura, que começou a ser implantado no Paraná em 2019 em parceria entre a PMPR e as secretarias da Educação e da Segurança Pública, que passará de 112 para 300 escolas que tenham histórico de violência.



Com isso, o Estado deverá colocar cerca de 5,6 mil policiais militares para atuar nos colégios paranaenses, dos quais em torno de 2 mil são oriundos da contratação mais recente do efetivo da PMPR e que concluíram o treinamento. A partir de agora, todas as viaturas policiais que não estiverem em atendimento de ocorrências ficarão em frente às escolas para reforçar a segurança dos locais.

Outro programa que será intensificado é o dos Colégios Cívico-Militares (CCM), que além da proposta pedagógica com fortalecimento de valores humanos e cívicos, também conta com monitores do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV).



Outro programa que será intensificado é o dos Colégios Cívico-Militares (CCM), que além da proposta pedagógica com fortalecimento de valores humanos e cívicos, também conta com monitores do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV).

Atualmente, o Paraná conta com 194 CCM, além de 12 unidades do Programa Nacional das Escolas Cívico Militares (PECIM), do Ministério da Educação, somando 206 colégios. A proposta é quase dobrar as escolas neste modelo, que deverão passar para 400 com um investimento adicional de R$ 30 milhões ao ano do Governo do Estado.

Patrulha Escolar da Guarda Municipal de Curitiba recebe novas viaturas

A Guarda Municipal de Curitiba recebeu, ontem, dez novas viaturas que serão usadas para reforçar o patrulhamento nas unidades escolares da capital. A cerimônia de entrega dos veículos da Patrulha Escolar aconteceu no Largo da Ordem.



Quando todos os veículos foram entregues, cada uma das dez regionais da cidade contará com o reforço de mais quatro viaturas da Guarda Municipal destinadas exclusivamente para o atendimento das escolas.

Os veículos da Patrulha Escolar se somarão ao trabalho que já vem sendo feito pela GM na rede municipal de ensino. Também se integram às ações do programa Conhecer para Prevenir (CPP), treinamentos contra situações de risco adotados pelas unidades de ensino.



“Nós asseguramos às famílias que têm filhos no sistema municipal de educação que não só temos a tecnologia, como temos protocolos e pessoas preparadas para agir em situação de crise. Não vamos medir esforços para garantir a tranquilidade e a segurança necessária para nossas escolas”, afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos.

As dez viaturas entregues são da marca Renault, modelo Duster, com duas câmeras veiculares embarcadas.

Delegado diz que maioria das ameaças são fake, mas não se pode descuidar

Essa atual onda de ameaças contra escolas pelo país é alimentada, majoritariamente, por fake news, de acordo com o delegado José Barreto, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) do Paraná.

“Realmente, nos últimos dias recebemos diversas denúncias, inclusive soltamos um comunicado nos últimos dias, até pra tranquilizar a população. Já podemos falar com certeza que a maioria dessas situações são de fato fake news, as vezes até divulgadas por adolescentes que tem o intuito de conseguir alguma visibilidade, por uma imaturidade ou até mesmo para não ter aula”, disse o delegado.



Mas citou o chamado efeito contágio: quando uma situação falsa é tão divulgada, tão propagandeada, que alguém que inicialmente sequer tinha qualquer ideação com relação a cometer aquele ato acaba decidindo fazê-lo, sendo motivada a cometê-lo por conta da repercussão que a questão acaba alcançando na sociedade.

O delegado avisa que a situação é monitorada de perto pelo Nuciber.