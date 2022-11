(Valquir Aureliano)

As desigualdades sociais por cor ou raça seguem evidentes no mercado de trabalho e na sociedade paranaense como um todo. É o que revela o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado recentemente pelo IBGE, o qual aponta que a desocupação, a subutilização e a informalidade continuam atingindo mais pretos e pardos do que os brancos. Além disso, há uma subrepresentação da população negra em cargos políticos, o rendimento médio é menor entre esse contingente, a taxa de pobreza é maior e as condições de moradia, mais inseguras.



No Paraná, o rendimento médio real habitual do trabalho principal (em ocupações formais e informais) das pessoas de 14 anos ou mais é de R$ 2.590. Entre as pessoas brancas, no entanto, o valor sobe para R$ 2.906. Entre os negros (pretos e pardos), cai para R$ 1.916, com os pretos tendo um rendimento médio de R$ 2.129 e os pardos, de R$ 1.882.



Ou seja, um trabalhador branco recebe, em média, 52% a mais que um trabalhador negro ou pardo. Em 2021, por exemplo, as taxas de desocupação foram de 7,6% para os brancos, de 8,7% para os pretos e de 12% para os pardos. No ano anterior, esses percentuais foram de 9,1%, 10,7% e 10,6%, respectivamente. Já a taxa de subutilização era de 16,3% entre os brancos, enquanto era de 18,8% entre os pretos e 22,1% entre os pardos.

Importante destacar, ainda, que as populações preta e parda representam 3,7% e 29,8% da população paranaense, respectivamente.



“Mas, nos indicadores que refletem melhores níveis de condições de vida, a participação dessas populações é mais baixa”, diz o analista do IBGE João Hallak. “A taxa composta de subutilização considera, além da desocupação, a população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas e quem estava na força de trabalho potencial. Entre os brancos, essa taxa era inferior às das populações preta e parda, e isso não muda conforme o nível de instrução. A distância varia um pouco, mas em todos os níveis de instrução a população branca tem uma taxa de subutilização inferior à da preta ou parda”, analisa ainda o pesquisador.

Abismo no rendimento entre brancos e negros

Em Curitiba, onde o rendimento médio é de R$ 3.687, essa diferença chega a 47,39%: enquanto um branco recebe R$ 3.913 na capital paranaense, um negro ganha R$ 2.655 — com os pretos recebendo R$ 3.047 e os pardos, R$ 2.566.

Em relação ao rendimento de todas as fontes, que inclui, além do trabalho, aposentadoria e pensão, a distinção também permanecia. Em 2021, o rendimento médio domiciliar per capita da população branca, de R$1.750, era consideravelmente superior ao verificado para as populações preta (R$ 1.313) e parda (R$ 1.043), com a população negra tendo rendimento médio de R$ 1.073 – 38,7% a menos que a população branca paranaense.

Maioria entre os mais pobres

Considerando a distribuição da população por cor ou raça, temos que 33,5% dos paranaenses são negros (sendo 29,8% pardos e 3,7% pretos).

Quando considerada a distribuição conforme as classes de rendimento, no entanto, a desigualdade fica, mais uma vez, evidente. É que entre os 10% da população com menores rendimentos, a população negra responde por 49,1% do total. Já entre os 10% com maiores rendimentos, essa proporção é de apenas 14,2%.

Uma análise das linhas de pobreza propostas pelo Banco Mundial também atesta a maior vulnerabilidade das populações preta e parda. Em 2021, considerando a linha de U$$5,50 diários (ou R$ 486 mensais per capita), a taxa de pobreza dos brancos era de 13,7%. Já entre pretos ou pardos o percentual foi de 24,3%. Na linha da extrema pobreza, (US$1,90 diários ou R$ 168 mensais per capita), as taxas foram 3,0% para brancos, contra 5,2% da população negra.

Insegurança de posse e de informalidade da moradia própria

Pretos e pardos também enfrentam uma situação de maior insegurança de posse e de informalidade da moradia própria. Entre a população residente em domicílios próprios, 13% das pessoas pardas e 12% das pessoas pretas residiam em domicílios sem documentação da propriedade, enquanto a proporção entre as pessoas brancas era quase a metade (7,5%).

Uma das fontes utilizadas no estudo, a Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2017-2018 indicou o valor hipotético de aluguel dos domicílios próprios de acordo com avaliação dos moradores. Entre os domicílios com pessoas responsáveis brancas, o valor médio era de R$ 806, enquanto no de pessoas pardas o valor era de R$ 589 e de pessoas pretas, R$ 573.

“Os domicílios das populações preta e parda têm menos acesso a saneamento e menor número de cômodos, então isso reflete em um valor menor desses domicílios”, explica o analista Bruno Perez.

Cargos

Representação política

Em 2020, pessoas pretas eram 3,7% da população, 0,3% dos prefeitos e 3,6% dos vereadores. Já os pardos eram 29,8% da população, mas apenas 7,3% dos prefeitos e 15,4% dos vereadores. Já a população branca, que representa 65,5% dos paranaenses, ocupa 92,2% dos cargos de prefeito no Poder Executivo dos municípios do Paraná e 80,1% das cadeiras nos legislativos municipais.