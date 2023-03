Polícia Civil em ação (Crédito: Divulgação/EPR/Fabio Dias)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 23 anos, suspeito de envolvimento no homicídio de Neri Alves Rodrigues, de 35, ocorrido no dia 11 de setembro de 2022, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba. Outro suspeito do crime foi preso dois dias após o fato, na mesma região.

